С начала года более 130 жителей Калининградской области нашли работу по соцконтракту

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок от трех до девяти месяцев. За это время соискатель должен трудоустроиться. Первую выплату в размере 21 263 рублей гражданин получает уже в первый месяц заключения контракта и постановки на учет в Кадровом центре.