Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6−7%

Банк России ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год: теперь регулятор ожидает роста цен на 6−7% вместо прежних 4,5−5,5%. Об этом говорится в комментарии на сайте ЦБ, опубликованном в среду, 5 августа.
По итогам второго квартала годовая инфляция достигла 6%, хотя в апреле Центробанк прогнозировал 5,9%. В июне и июле цены росли быстрее главным образом из-за подорожания нефтепродуктов.
В Банке России рассчитывают, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется, а рост потребительских цен замедлится. Во второй половине 2026-го устойчивая инфляция, по оценке регулятора, составит 4−5% в пересчёте на год. К целевым 4% показатель должен вернуться в 2027-м.
В конце июля Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%. В ЦБ осторожный шаг объяснили сохраняющимся риском нового скачка цен.