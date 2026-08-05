Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6−7%

В Банке России рассчитывают, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется, а рост потребительских цен замедлится. Во второй половине 2026-го устойчивая инфляция, по оценке регулятора, составит 4−5% в пересчёте на год. К целевым 4% показатель должен вернуться в 2027-м.