Семьи военных США возмутились службой на авианосце, развернутом около Ирана

О том, что на авианосцах армии Соединенных Штатов USS «Триполи» и USS «Авраам Линкольн», которые сейчас располагаются на Ближнем Востоке, заканчивается продовольствие, СМИ писали еще в апреле. Причем семьи никак не могут помочь своим родственникам на борту — авианосцы находятся в полной боевой готовности, и передать посылки на их борт не представляется возможным. Сейчас почтовые военные индексы этих кораблей «разбросаны» по всему Ближнему Востоку, а передача посылок приостановлена. Помимо проблем с едой, «Триполи» и «Линкольн» столкнулись с нехваткой средств личной гигиены.