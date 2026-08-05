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Очевидцы рассказали о нападении зубра на туриста в Беловежской пуще

В польской части Беловежской пущи дикий зубр атаковал туриста, который подошел к нему на недопустимо близкое расстояние.

В польской части Беловежской пущи дикий зубр атаковал туриста, который подошел к нему на недопустимо близкое расстояние. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на очевидцев и записи в соцсетях.

Инцидент зафиксирован 5 августа. По словам свидетелей, мужчина сам сократил дистанцию и вторгся в зону, которую животное расценило как свою личную территорию. Зубр отреагировал мгновенно — пошел на человека и повалил его на землю.

Находившиеся поблизости люди тут же закричали пострадавшему, чтобы тот не двигался и не провоцировал зверя на новую атаку. Один из очевидцев взял инициативу в свои руки: он подъехал к зубру на машине, чтобы переключить его внимание. Животное отошло, и турист смог самостоятельно подняться и уйти с места происшествия.

Автор видео, опубликованного в интернете, отметил, что его супруга снимала весь эпизод с самого начала. Ролик решили выложить в Сеть как наглядное предостережение для других посетителей заповедника.

Очевидец также напомнил: зубры — это дикие животные, чей вес исчисляется сотнями килограммов. При любой угрозе или приближении человека они способны проявить агрессию, и последствия могут быть самыми серьезными.

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