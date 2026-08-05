Очевидцы рассказали о нападении зубра на туриста в Беловежской пуще

Находившиеся поблизости люди тут же закричали пострадавшему, чтобы тот не двигался и не провоцировал зверя на новую атаку. Один из очевидцев взял инициативу в свои руки: он подъехал к зубру на машине, чтобы переключить его внимание. Животное отошло, и турист смог самостоятельно подняться и уйти с места происшествия.