Хуситы сообщили об атаке саудовского нефтяного танкера в Аденском заливе

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Вооруженные силы смогли атаковать саудовский танкер Daisy в Аденском заливе с использованием баллистической ракеты», — сказал он.
По словам военного, операция успешно достигла своей цели. В свою очередь судно получило повреждения и было вынуждено повернуть в обратную сторону.
Ранее сообщалось, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего завода в городе Джизан после атаки йеменских хуситов. При этом до остановки НПЗ перерабатывал около 400 тысяч баррелей нефти в сутки.