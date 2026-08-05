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Хуситы сообщили об атаке саудовского нефтяного танкера в Аденском заливе

Саудовский нефтяной танкер подвергся атаке с помощью баллистической ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы смогли атаковать саудовский танкер Daisy в Аденском заливе с использованием баллистической ракеты», — сказал он.

По словам военного, операция успешно достигла своей цели. В свою очередь судно получило повреждения и было вынуждено повернуть в обратную сторону.

Ранее сообщалось, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего завода в городе Джизан после атаки йеменских хуситов. При этом до остановки НПЗ перерабатывал около 400 тысяч баррелей нефти в сутки.

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