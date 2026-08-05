Ангел по имени Филипп: в электричке из Зеленоградска спасатель помог девушке, которой стало плохо из-за духоты

Люди освободили места для попутчицы и её спутника, принесли воду и конфету. Когда калининградка пришла в себя, Филипп сказал: «Если станет хуже — зови, я рядом», — и вернулся к своему ребёнку. На выходе люди желали девушке здоровья, а контролёр записала её данные и пообещала позже справиться о самочувствии.