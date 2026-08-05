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Ангел по имени Филипп: в электричке из Зеленоградска спасатель помог девушке, которой стало плохо из-за духоты

Пассажирке освободили место, принесли воду и конфету.

Источник: Клопс.ru

В электричке из Зеленоградска в Калининград 25-летняя девушка потеряла сознание из-за духоты. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в среду, 5 августа.

Всё произошло около 20:36. Кондиционеры в вагоне, как утверждают пассажиры, не работали. Молодой человек по имени Филипп представился спасателем и быстро пришёл на помощь.

Люди освободили места для попутчицы и её спутника, принесли воду и конфету. Когда калининградка пришла в себя, Филипп сказал: «Если станет хуже — зови, я рядом», — и вернулся к своему ребёнку. На выходе люди желали девушке здоровья, а контролёр записала её данные и пообещала позже справиться о самочувствии.

В Калининграде кассир-контролёр спасла двух пассажиров электрички, когда счёт шёл на минуты.

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