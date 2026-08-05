Ангел по имени Филипп: в электричке из Зеленоградска спасатель помог девушке, которой стало плохо из-за духоты

В электричке из Зеленоградска в Калининград 25-летняя девушка потеряла сознание из-за духоты. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в среду, 5 августа.
Всё произошло около 20:36. Кондиционеры в вагоне, как утверждают пассажиры, не работали. Молодой человек по имени Филипп представился спасателем и быстро пришёл на помощь.
Люди освободили места для попутчицы и её спутника, принесли воду и конфету. Когда калининградка пришла в себя, Филипп сказал: «Если станет хуже — зови, я рядом», — и вернулся к своему ребёнку. На выходе люди желали девушке здоровья, а контролёр записала её данные и пообещала позже справиться о самочувствии.
В Калининграде кассир-контролёр спасла двух пассажиров электрички, когда счёт шёл на минуты.