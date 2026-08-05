Эксперт Самородов назвал причины рекордных продаж полноприводного авто в РФ

Продажи полноприводных автомобилей в России по итогам первого полугодия достигли рекордных 260,4 тысячи экземпляров, составив 42,8% от всех реализованных транспортных средств. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Артем Самородов.
Он отметил, что лидерами полугодия стали классические внедорожники Niva Legend и Niva Travel, которые конструктивно не имеют моноприводных версий. Они обеспечили значительный прирост объемов. Дополнительный импульс рынку придал модельный ряд официально представленных китайских марок, практически не предлагающих альтернатив полному приводу.
Заметный вклад в общую статистику внес возросший интерес покупателей к российским и китайским гибридным моделям с двумя ведущими осями. Существенную поддержку общему результату также оказал параллельный ввоз машин на физических лиц. Среди них особым спросом пользовались полноприводные кроссоверы Mazda и Toyota.
Специалист подчеркнул, что текущий рекорд связан исключительно с широким разнообразием доступных предложений, а не с осознанным выбором потребителей в пользу полного привода. Сформировавшийся ажиотаж носит ситуативный характер и вовсе не гарантирует повторения подобных высот в конце лета или начале осени.
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