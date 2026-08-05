Эксперт Самородов назвал причины рекордных продаж полноприводного авто в РФ

Специалист подчеркнул, что текущий рекорд связан исключительно с широким разнообразием доступных предложений, а не с осознанным выбором потребителей в пользу полного привода. Сформировавшийся ажиотаж носит ситуативный характер и вовсе не гарантирует повторения подобных высот в конце лета или начале осени.