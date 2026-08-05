Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Никсон назвал Киев «игольницей» для ракет, а жизнь на Украине — адом

Американский политолог Гарланд Никсон выразил мнение, что попытка Украины выстроить тесные отношения с Североатлантическим альянсом (НАТО) привела к тяжелым последствиям. В качестве примеров он привел проблемы с работой морских портов и регулярные удары по военным объектам в Киеве.

Американский политолог Гарланд Никсон выразил мнение, что попытка Украины выстроить тесные отношения с Североатлантическим альянсом (НАТО) привела к тяжелым последствиям. В качестве примеров он привел проблемы с работой морских портов и регулярные удары по военным объектам в Киеве.

— Украина утратила возможность использовать морские порты, Киев — «игольница» для российских ракет. Жизнь в государстве, контролируемом НАТО, — это ад, — написал специалист на своей странице в X.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и сказал, что Киеву понадобится еще много времени, чтобы достичь уровня РФ в сфере ВПК.

Украинский президент Владимир Зеленский в то же время заявил, что не понимает, почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО. По словам главы государства, ему непонятна позиция альянса в отношении Киева.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше