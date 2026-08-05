Американский политолог Гарланд Никсон выразил мнение, что попытка Украины выстроить тесные отношения с Североатлантическим альянсом (НАТО) привела к тяжелым последствиям. В качестве примеров он привел проблемы с работой морских портов и регулярные удары по военным объектам в Киеве.
— Украина утратила возможность использовать морские порты, Киев — «игольница» для российских ракет. Жизнь в государстве, контролируемом НАТО, — это ад, — написал специалист на своей странице в X.
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и сказал, что Киеву понадобится еще много времени, чтобы достичь уровня РФ в сфере ВПК.
Украинский президент Владимир Зеленский в то же время заявил, что не понимает, почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО. По словам главы государства, ему непонятна позиция альянса в отношении Киева.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет.