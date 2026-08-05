Путин пообещал Машкову, что после победы на СВО в России останется молоко

Во время встречи с президентом Машков рассказал, как встречал Победу в 1945-м году будущий народный артист РСФСР Станислав Любшин. 9 мая 45-го года ему было 12 лет. В тот день он стоял в очереди за молоком, но лавка не открывалась. Внезапно в один момент на улицу стали выходить радостные люди.