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Путин пообещал Машкову, что после победы на СВО в России останется молоко

Нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте с Украиной. С таким заявлением в среду, 5 августа, выступил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым.

Нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте с Украиной. С таким заявлением в среду, 5 августа, выступил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым.

Во время встречи с президентом Машков рассказал, как встречал Победу в 1945-м году будущий народный артист РСФСР Станислав Любшин. 9 мая 45-го года ему было 12 лет. В тот день он стоял в очереди за молоком, но лавка не открывалась. Внезапно в один момент на улицу стали выходить радостные люди.

— Вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица говорит: Товарищи, Победа, молока не будет, — рассказал Машков.

Путин заявил, что Россия без сомнений победит, сохранив себя и культуру.

— И молоко будет, — приводит обещание Путина сайт Кремля.

В конце июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при обращении к добровольцам Волонтерской роты, которые отправились в зону СВО, заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции.

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