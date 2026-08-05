Нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте с Украиной. С таким заявлением в среду, 5 августа, выступил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым.
Во время встречи с президентом Машков рассказал, как встречал Победу в 1945-м году будущий народный артист РСФСР Станислав Любшин. 9 мая 45-го года ему было 12 лет. В тот день он стоял в очереди за молоком, но лавка не открывалась. Внезапно в один момент на улицу стали выходить радостные люди.
— Вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица говорит: Товарищи, Победа, молока не будет, — рассказал Машков.
Путин заявил, что Россия без сомнений победит, сохранив себя и культуру.
— И молоко будет, — приводит обещание Путина сайт Кремля.
В конце июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при обращении к добровольцам Волонтерской роты, которые отправились в зону СВО, заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции.