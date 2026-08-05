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Врач Моисеев заявил, что курение вейпа делает зубы более хрупкими

Врач Денис Моисеев предупредил, что курение вейпа снижает твердость эмали зубов.

Источник: Аргументы и факты

Вейпинг наносит серьезный вред полости рта, снижая твердость эмали, вызывая сухость и провоцируя рост опасных бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

По его словам, слизистая оболочка и твердые ткани зубов первыми принимают на себя удар от вдыхаемых химических соединений. Пропиленгликоль и глицерин в составе жидкостей активно поглощают влагу, что приводит к выраженной сухости во рту у большинства людей, курящих вейп. Недостаток слюны лишает организм естественной защиты и многократно повышает риск развития кариеса или заболеваний десен. Вейп-аэрозоль также подавляет нормальную микрофлору и создает питательную среду для формирования агрессивной патогенной биопленки.

Образующиеся при нагревании кислоты дестабилизируют кристаллическую решетку эмали и делают ее более хрупкой. У любителей электронных сигарет часто фиксируются белые пятна на слизистой и ранние цитологические изменения клеток. Подобные трансформации в эпителии сопоставимы с последствиями курения обычных сигарет и потенциально указывают на риск злокачественных процессов.

Ранее врач Мария Куприна предупредила о риске развития рака из-за курения вейпов.