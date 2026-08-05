Врач Моисеев заявил, что курение вейпа делает зубы более хрупкими

По его словам, слизистая оболочка и твердые ткани зубов первыми принимают на себя удар от вдыхаемых химических соединений. Пропиленгликоль и глицерин в составе жидкостей активно поглощают влагу, что приводит к выраженной сухости во рту у большинства людей, курящих вейп. Недостаток слюны лишает организм естественной защиты и многократно повышает риск развития кариеса или заболеваний десен. Вейп-аэрозоль также подавляет нормальную микрофлору и создает питательную среду для формирования агрессивной патогенной биопленки.