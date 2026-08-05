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Отекшее лицо утром: волгоградцам раскрыли правду про ряженку на ночь

Тем, кто привык пить кефир, лучше заменить ее на ряженку.

Привычка пить кефир перед сном может сыграть злую шутку с пищеварением и испортить отдых. В зрелом напитке продолжают работать дрожжи, из-за чего в нем образуются углекислый газ и микродозы этанола — у многих это часто провоцирует вздутие, мучительную изжогу и ночные пробуждения.

Отличной и гораздо более мягкой альтернативой стакану кефира становится обычная ряженка, — пишет «Ура.ру». Технология ее приготовления исключает дрожжевое брожение, а содержащийся в ней медленный белок казеин вместе с триптофаном помогает утолить вечерний голод, расслабить нервную систему и настроить организм на глубокий сон.

Впрочем, пить ее бездумно волгоградцам все же не стоит: продукт противопоказан при непереносимости лактозы, а при диабете и склонности к утренним отекам вечерний молочный перекус и вовсе может навредить.

Для максимальной пользы врачи рекомендуют выпивать не более 200 мл ряженки комнатным температурой за час до сна.

Ранее сообщалось о стойком очаге инфекции в Волгоградской области.