Отекшее лицо утром: волгоградцам раскрыли правду про ряженку на ночь

Привычка пить кефир перед сном может сыграть злую шутку с пищеварением и испортить отдых. В зрелом напитке продолжают работать дрожжи, из-за чего в нем образуются углекислый газ и микродозы этанола — у многих это часто провоцирует вздутие, мучительную изжогу и ночные пробуждения.