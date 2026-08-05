«Интервидению» в 2026 году быть: где планируют провести международный музыкальный конкурс

Представители фонда «Традиции искусства» пояснили, что решение о новой стране-организаторе было озвучено еще в прошлом году. По их словам, сейчас идет активная подготовка к предстоящему «Интервидению». Стороны согласовывают временные рамки, определяются с локацией и решают прочие организационные моменты.