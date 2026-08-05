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«Интервидению» в 2026 году быть: где планируют провести международный музыкальный конкурс

«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская Аравия примет следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году. Однако точная дата проведения еще не определена. Об этом организаторы сообщили ТАСС, отреагировав на появившуюся информацию о возможной отмене мероприятия.

Представители фонда «Традиции искусства» пояснили, что решение о новой стране-организаторе было озвучено еще в прошлом году. По их словам, сейчас идет активная подготовка к предстоящему «Интервидению». Стороны согласовывают временные рамки, определяются с локацией и решают прочие организационные моменты.

«Как было объявлено в финале “Интервидения” в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия», — заявили организаторы.

Напомним, что в 2025 году международный конкурс выиграл певец из Вьетнама — Дык Фук. Это был 10-й конкурс в истории Интервидения.