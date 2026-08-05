Жители Ростова и Мурманска выбирают схожие новогодние направления для отдыха

Несмотря на летнюю погоду, многие жители России планируют новогодний отдых на море уже сейчас. И, как показывает практика, жители Мурманска и Ростова-на-Дону выбирают схожие направления для зимнего отпуска. В топе — Таиланд, Турция, Египет, Мальдивы, Вьетнам и Шри-Ланка. Об этом сообщает «Nord-News».