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Эксперт Фердман рассказала о популярных курортах Китая у туристов из России

Эксперт Фердман рассказала о преимуществах китайского курорта Циндао для российских туристов.

Источник: Аргументы и факты

Курорт Циндао в Китае стал открытием для российских туристов. Об этом эфире радио Sputnik рассказала турэксперт Диана Фердман.

Она объяснила, что в Циндао летают прямые рейсы из России. При посещении курорта туристы получают пляжный отдых с возможностью посмотреть достопримечательности.

«Если говорить об экскурсионном путешествии, то буквально с сентября начнется вся эта история: Великая Китайская стена, Чэнду с пандами и, конечно, Шанхай», — сказала она.

По словам Фердман, любители пляжного отдыха традиционно выбирают остров Хайнань. Там развлечения успешно сочетаются с оздоровительными процедурами, включая иглоукалывание и массаж.

Добираться до китайских городов очень удобно из-за десятков ежедневных рейсов и крайне низких цен на внутренние перелеты. Развитая транспортная сеть также позволяет туристам легко комбинировать поездки и посещать Японию через крупные пересадочные узлы.

Дополнительным стимулом для развития туристического потока стало продление взаимного безвизового режима между двумя странами до 31 декабря 2027 года.

Ранее в АТОР оценили уровень опасности в Таиланде после убийства двоих россиян.

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