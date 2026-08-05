Эксперт Фердман рассказала о популярных курортах Китая у туристов из России

Курорт Циндао в Китае стал открытием для российских туристов. Об этом эфире радио Sputnik рассказала турэксперт Диана Фердман.
Она объяснила, что в Циндао летают прямые рейсы из России. При посещении курорта туристы получают пляжный отдых с возможностью посмотреть достопримечательности.
«Если говорить об экскурсионном путешествии, то буквально с сентября начнется вся эта история: Великая Китайская стена, Чэнду с пандами и, конечно, Шанхай», — сказала она.
По словам Фердман, любители пляжного отдыха традиционно выбирают остров Хайнань. Там развлечения успешно сочетаются с оздоровительными процедурами, включая иглоукалывание и массаж.
Добираться до китайских городов очень удобно из-за десятков ежедневных рейсов и крайне низких цен на внутренние перелеты. Развитая транспортная сеть также позволяет туристам легко комбинировать поездки и посещать Японию через крупные пересадочные узлы.
Дополнительным стимулом для развития туристического потока стало продление взаимного безвизового режима между двумя странами до 31 декабря 2027 года.
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