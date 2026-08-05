Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Волгоградской областью нависла угроза налета БПЛА

Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области в 22:14 мск 5 августа.

Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области в 22:14 мск 5 августа. МЧС объявило об угрозе налета вражеских смертоносных аппаратов и рекомендовало жителям соблюдать меры безопасности.

Не рекомендуется подходить к окнам и пользоваться лифтами. Также стоит переждать угрозу в безопасном месте.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше