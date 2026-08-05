Над Волгоградской областью нависла угроза налета БПЛА

Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области в 22:14 мск 5 августа. МЧС объявило об угрозе налета вражеских смертоносных аппаратов и рекомендовало жителям соблюдать меры безопасности.
Не рекомендуется подходить к окнам и пользоваться лифтами. Также стоит переждать угрозу в безопасном месте.
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