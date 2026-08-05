Известный экс-футболист запустил на Урале всероссийский проект

В Кургане дан старт общенациональному проекту бывшего капитана сборной России по футболу Алексея Смертина «Бег со смыслом». Инициатива предполагает серию открытых пробежек в разных регионах страны и нацелена на привлечение максимального числа людей к регулярным занятиям бегом, сообщили организаторы.
Сам Смертин назвал Курган отправной точкой проекта и подчеркнул особую ценность этой энергии старта. По его словам, «Бег со смыслом» выходит за рамки обычных тренировок — это диалог о том, как через дисциплину обрести внутреннюю свободу, а через физическую нагрузку — ясность ума. Экс-футболист отметил, что бег является искусством самопреодоления, доступным каждому, и выразил радость от того, что теперь этот путь он проходит вместе с жителями российских городов.
Алексей Смертин выступает наставником беговых центров Всероссийской федерации легкой атлетики, которые строятся более чем в 20 городах России. В ходе встреч он общается с участниками, поддерживает их в занятиях спортом и делится личным опытом регулярных тренировок.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что совместно с федерацией в регионе открывается бесплатный беговой центр ВФЛА — современная площадка для тренировок как любителей, так и профессионалов. Центр разместился в Центральном парке культуры и отдыха, неподалеку от падел-корта, Детского парка и парка Победы. Шумков отметил, что локация удачно продолжает спортивную ось города, так как рядом находится стадион-парк «Энергетик», и теперь у курганцев появился полноценный маршрут для занятий и прогулок от исторического центра до Шевелевки.
Беговые центры ВФЛА представляют собой круглогодичные комплексы с раздевалками, душевыми, универсальными залами для тренировок и лекций, зонами отдыха, питания и восстановления, камерами хранения и спортивной экипировкой. Создание сети таких бесплатных площадок входит в стратегию развития легкой атлетики в России до 2036 года.
Ранее мы писали: Смертин покинул пост главы футбольной федерации Алтайского края.
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