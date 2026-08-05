Известный экс-футболист запустил на Урале всероссийский проект

Сам Смертин назвал Курган отправной точкой проекта и подчеркнул особую ценность этой энергии старта. По его словам, «Бег со смыслом» выходит за рамки обычных тренировок — это диалог о том, как через дисциплину обрести внутреннюю свободу, а через физическую нагрузку — ясность ума. Экс-футболист отметил, что бег является искусством самопреодоления, доступным каждому, и выразил радость от того, что теперь этот путь он проходит вместе с жителями российских городов.