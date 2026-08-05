Диетолог Лебедева объяснила, как правильно питаться в жару

Специалист посоветовала сделать основой питания богатые водой овощи и легкоусвояемый белок. Эксперт рекомендует употреблять огурцы, сельдерей и шпинат для восполнения калия без нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Из белковых продуктов лучше выбирать белое мясо птицы, рыбу и морепродукты, а также поддерживать микрофлору натуральным йогуртом или нежирным кефиром. Освежающие фрукты и холодные цельнозерновые крупы помогут поддерживать энергию в течение дня.