Диетолог Лебедева объяснила, как правильно питаться в жару

В условиях жары организм замедляет пищеварение для охлаждения, поэтому рацион должен минимизировать выработку тепла и восполнять потерю электролитов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
Специалист посоветовала сделать основой питания богатые водой овощи и легкоусвояемый белок. Эксперт рекомендует употреблять огурцы, сельдерей и шпинат для восполнения калия без нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Из белковых продуктов лучше выбирать белое мясо птицы, рыбу и морепродукты, а также поддерживать микрофлору натуральным йогуртом или нежирным кефиром. Освежающие фрукты и холодные цельнозерновые крупы помогут поддерживать энергию в течение дня.
В стоп-лист попадают жареное красное мясо, фастфуд и блюда с жирными соусами, которые вызывают тяжесть и сонливость. Диетолог также призвала отказаться от копченостей и твердых сыров из-за риска внутренних отеков и повышения артериального давления. Смешанные салаты длительного хранения и кондитерские изделия с кремом создают серьезную опасность тяжелых пищевых отравлений.
Для быстрого утоления жажды оптимально подходят напитки комнатной температуры, тогда как ледяная вода категорически не рекомендуется. Горячий чай тоже приносит пользу, поскольку стимулирует потоотделение и эффективно охлаждает тело изнутри. Врачи советуют пить чистую воду малыми глотками, добавляя в нее лимон, мяту или выбирая травяные настои без сахара.
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