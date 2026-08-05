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Вся Абхазия оказалась без электричества: подробности

В Абхазии произошло отключение электричества из-за аварии на ИнгурГЭС.

Источник: Комсомольская правда

Вся Абхазия оказалась без электричества из-за системной аварии на ИнгурГЭС. Об этом сообщило Минэнерго Абхазии.

«Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингур ГЭС», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент идет процесс восстановления подачи электроэнергии в республику. Также в Минэнерго отметили, что подробная информация будет озвучена позднее.

Кроме того, сообщалось, что в среду в Грузии случилось уже третье крупное отключение электричества за последние две недели. Местные жители сообщили, что без электричества остались почти весь Тбилиси, Батуми, а также посёлки Гонио, Квариати и Мцхета, регионы Самегрело и некоторые села Душетского муниципалитета.

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