В Музее археологии Москвы открылась выставка «Новые находки московских археологов»

А потому мы предполагаем, что найденные предметы были просто потеряны людьми во время посещения этих мест. Например, было обнаружено большое количество украшений: перстней и сережек. Совсем новые находки были обнаружены весной 2026 года во время работ между станциями метро «Кропоткинская» и «Парк культуры».