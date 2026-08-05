5 августа в Музее археологии Москвы открылась выставка «Новые находки московских археологов». Экспозиция состоит из предметов, найденных во время охранных раскопок в районе Хамовники.
— Прежде чем что-то построить в Москве, нужно провести археологическое исследование местности, — объясняет заведующий сектором научно-просветительской работы Музея археологии Москвы Александр Афанасьев.
Это нужно для того, чтобы понимать, что раньше находилось на этой территории. История места всегда отражается в находках. Например, во время охранных раскопок в Соймоновском проезде, у храма Христа Спасителя, была выявлена необычная тенденция: большая часть обнаруженного оказалась предметами личного обихода и частями костюма.
— В свое время там располагались бани и купальные, — рассказывает Афанасьев.
А потому мы предполагаем, что найденные предметы были просто потеряны людьми во время посещения этих мест. Например, было обнаружено большое количество украшений: перстней и сережек. Совсем новые находки были обнаружены весной 2026 года во время работ между станциями метро «Кропоткинская» и «Парк культуры».
Они рассказывают о проведении досуга — как большими, так и самыми маленькими москвичами.
— Есть у современного человека такое заблуждение, что многие предметы быта появились недавно, однако люди всегда ухаживали за собой или играли, — подчеркивает Александр.
Поэтому мы находим и парфюмерные флаконы, и игрушки. Керамические и фарфоровые статуэтки, оловянные солдатики и костяшки для игры в домино были найдены на месте ныне засыпанного пруда XVIII-XIX веков. Всего весной на этом месте были обнаружены более тысячи находок.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виталий Лавринович, бизнес-аналитик:
— Бережное отношение к археологическим находкам — это не только вопрос сохранения истории, но показатель зрелости экономики. Мегаполисы уже давно отказались от подхода «сначала строим, потом думаем».