Росстандарт запретил выпуск в обращение ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков Dongfeng и Zoomlion. Причиной стало несоответствие требованиям безопасности. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Росстандарта, по итогам внеплановых проверок специалистам пришлось ограничить выпуск грузовых автомобилей Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4.
Выявленные нарушения, как уточняется, могут быть опасны для водителей и других участников движения. В частности, тормоза, крепление ремней безопасности, защитные устройства, рулевой управление и устройство для вызова оперативных служб не соответствовали показателям эффективности. Кроме того, Росстандарт выявил нарушения в документации.
Ведомство уже выдало представителям компаний предписания об устранении нарушений у эксплуатируемых и не проданных автомобилей. Организации обязаны самостоятельно связаться с владельцами транспортных средств, попадающих под отзыв.
Обе компании уже приостановили реализацию грузовиков с нарушению и начали разработку программ по предотвращению вреда. Позже их проанализируют, согласуют и приступят к их исполнению, говорится в материале.
В апреле компания «Джили Моторс» сообщила об отзыве около 39 тысяч автомобилей модели Atlas, реализованных в России с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года, для замены предохранителя парковочного ассистента.