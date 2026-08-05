Росстандарт запретил выпуск в обращение ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Выявленные нарушения, как уточняется, могут быть опасны для водителей и других участников движения. В частности, тормоза, крепление ремней безопасности, защитные устройства, рулевой управление и устройство для вызова оперативных служб не соответствовали показателям эффективности. Кроме того, Росстандарт выявил нарушения в документации.