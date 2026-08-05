Иран и Оман согласовали новый маршрут для судов через Ормузский пролив

Иран и Оман определили координаты нового пути для судов через Ормузский пролив. Об этом «Коммерсант» пишет в среду, 5 августа.
В Персидский залив суда будут заходить по северному пути через иранские воды. Для выхода в Аравийское море предусмотрен южный коридор через Оман, движение по которому организуют в координации с Тегераном. Когда Ормузский пролив откроют, пока неизвестно: по данным телерадиокомпании IRIB, решение будет зависеть от дальнейших действий США.
«Ирано-оманское соглашение само по себе не может гарантировать безопасность судов, проходящих через Ормузский пролив, поскольку всё ещё существуют факторы, дестабилизирующие Ормузский пролив», — добавил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
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