Иран и Оман согласовали новый маршрут для судов через Ормузский пролив

В Персидский залив суда будут заходить по северному пути через иранские воды. Для выхода в Аравийское море предусмотрен южный коридор через Оман, движение по которому организуют в координации с Тегераном. Когда Ормузский пролив откроют, пока неизвестно: по данным телерадиокомпании IRIB, решение будет зависеть от дальнейших действий США.