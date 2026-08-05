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Актрису сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности на Украине

Вместе с Валентиной Рубцовой в перечень украинского Минкульта попал певец Аким Апачев.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. В перечень также попал российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).

«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович, Рубцова Валентина Павловна», — говорится в тексте приказа Минкультуры.

Рубцова и Апачев ранее были внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Свой список Минкультуры Украины создало в 2015 году. С тех пор в него вошли более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины. Среди них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень постоянно пополняется.

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