Актрису сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности на Украине

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. В перечень также попал российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).
«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович, Рубцова Валентина Павловна», — говорится в тексте приказа Минкультуры.
Рубцова и Апачев ранее были внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Свой список Минкультуры Украины создало в 2015 году. С тех пор в него вошли более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины. Среди них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень постоянно пополняется.