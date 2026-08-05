Иванов объяснил 11-е место в прыжках в воду на ЧЕ «сырой» программой

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Григорий Иванов неудачно выступил в прыжках с трехметрового трамплина из-за «сырой» программы. Об этом Иванов рассказал журналистам.
Иванов стал 11-м, Никита Шлейхер — 10-м.
«У меня был очень большой коэффициент в программе в первый раз. Пробовал на оценку. Первая Европа, первая программа, первый финал, так что все впервые. Будем работать и улучшать, такую программу только три человека прыгали, — сказал Иванов. — Три из шести прыжков не получились. Второй прыжок для меня самый трудный, три с половиной оборота назад из задней стойки, просто пока его технически не могу исполнить. Остальные прыжки просто не получились, к сожалению. Не могу сказать, что волновался, чувствовал себя уверенно на доске, думаю, что просто очень сырая программа. Я иду на прыжок и думаю о следующем, а не о предстоящем».
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.