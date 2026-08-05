Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот в «Максе» почти 1 млн раз

«Чат-бот “Денис” в “Макс” — это круглосуточный помощник, который делает запись к врачу быстрой и удобной. Мы запустили его в конце прошлого года, и за это время с его помощью жители Подмосковья записались к врачу почти 1 млн раз», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.