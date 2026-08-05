Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот в «Максе» почти 1 млн раз

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Чат-бот «Денис» в «Максе» помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу почти 1 млн раз за время своей работы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Чат-бот “Денис” в “Макс” — это круглосуточный помощник, который делает запись к врачу быстрой и удобной. Мы запустили его в конце прошлого года, и за это время с его помощью жители Подмосковья записались к врачу почти 1 млн раз», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.
С помощью чат-бота «Денис» жители Московской области могут записаться на прием к врачу — как очный, так и телемедицинский, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный лист.
Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке и дать согласие на обработку своих персональных данных. Для записи к врачу следует указать свои контактные данные и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС, все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.