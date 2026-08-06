Почему дыню нужно есть отдельно?

Главная причина в том, что дыня переваривается иначе, чем большинство других продуктов. Мякоть дыни — это легкая пища, которая почти не задерживается в желудке. На ее переваривание требуется всего 20−30 минут, после чего она быстро продвигается в тонкий кишечник. Тяжелая пища, например, мясо или изделия из теста, может оставаться в желудке на несколько часов. Если съесть дыню сразу после такого обеда, она окажется «заперта» в желудке вместе с медленно переваривающейся едой.