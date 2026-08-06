Почему дыню нужно есть отдельно?

Врачи и диетологи действительно рекомендуют есть дыню отдельно от других продуктов, и на это есть веская причина, связанная с работой желудочно-кишечного тракта.
Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский:
Главная причина в том, что дыня переваривается иначе, чем большинство других продуктов. Мякоть дыни — это легкая пища, которая почти не задерживается в желудке. На ее переваривание требуется всего 20−30 минут, после чего она быстро продвигается в тонкий кишечник. Тяжелая пища, например, мясо или изделия из теста, может оставаться в желудке на несколько часов. Если съесть дыню сразу после такого обеда, она окажется «заперта» в желудке вместе с медленно переваривающейся едой.
Результат — брожение. Задержавшись в желудке, сладкая дыня начинает бродить. Это приводит к образованию газов и неприятным симптомам: вздутию, чувству тяжести, метеоризму, иногда — к тошноте.
Какие сочетания с дыней — самые неудачные?
Наибольший дискомфорт возникает при сочетании дыни со следующими продуктами:
- Молочные и кисломолочные продукты — могут вызвать сильное брожение и несварение.
- Мясо, птица, рыба — задерживают дыню в желудке, вызывая брожение и вздутие.
- Алкоголь — усиливает бродильные процессы и нагрузку на желудочно- кишечный тракт.
Как и когда есть дыню правильно?
Ешьте дыню как самостоятельный перекус — за 1,5−2 часа до основного приема пищи либо через 1.5−2 часа после него. За это время она успеет полностью усвоиться.
Рекомендованная порция — не более 300 граммов за один раз.