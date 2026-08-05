Талалаев заставил Семака играть в пять защитников: «Зенит» удержал минимальный перевес в матче с «Балтикой»

«Балтика» с поражения от «Зенита» стартовала в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Трансляцию поединка из Санкт-Петербурга в среду, 5 августа, вёл телеканал «Матч ТВ».
Единственный гол уже на второй минуте поединка в ворота калининградцев забил бывший защитник балтийцев Кевин Андраде, который головой переправил в сетку подачу с углового.
Команда Андрея Талалаева, выпустившего, по сути, резервный состав, не спасовала перед чемпионом страны. В первом тайме Поспелов был близок к тому, чтобы по-хоккейному завести мяч в ворота. Но оборона хозяев справлялась с атаками балтийцев.
Во втором тайме калининградцы могли сравнять счёт в концовке. Удар Максима Петрова и добивание Ковача отразили защитники и голкипер Москвичёв. Сергей Семак, оберегая победный результат, перевёл свою команду на игру в пять защитников. Этот шаг помог зенитовцам сохранить победный счёт. 1:0 в пользу петербуржцев.