Талалаев заставил Семака играть в пять защитников: «Зенит» удержал минимальный перевес в матче с «Балтикой»

Команда Андрея Талалаева, выпустившего, по сути, резервный состав, не спасовала перед чемпионом страны. В первом тайме Поспелов был близок к тому, чтобы по-хоккейному завести мяч в ворота. Но оборона хозяев справлялась с атаками балтийцев.