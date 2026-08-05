Врио главы Удмуртии предложила крупным промпредприятиям взять шефство над детдомами

Так, воспитанники Балезинского детского дома хорошо знают о заводе, дружат с его работниками, получая раннюю профориентацию. Многие из них после обучения становятся сотрудниками предприятия. Кроме этого, «Купол» реализует социально значимые программы, поддерживает спортивные проекты. «Стороны обсудили возможности совместной реализации этих и новых проектов, позволяющих улучшить социально-экономическую ситуацию в республике, повысить привлекательность Удмуртии как комфортного региона для жизни и работы», — добавили в пресс-службе.