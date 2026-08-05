Врио главы Удмуртии предложила крупным промпредприятиям взять шефство над детдомами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова предложила закрепить детские дома за крупными промышленным предприятиями. Примером успешного взаимодействия такого плана является шефство Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») над Балезинским детским домом, сообщила пресс-служба руководителя республики.
5 августа Абрамова посетила крупнейшее в регионе предприятие — завод «Купол», и встретилась с генеральным директором предприятия Фанилом Зиятдиновым. Она отметила уникальную практику сотрудничества предприятия и детского дома на протяжении 25 лет.
«Врио главы Удмуртии предложила масштабировать “купольскую” модель шефской помощи социально значимым учреждениям — закрепить за сильными промышленными предприятиями каждый детский дом в регионе», — говорится в сообщении.
Так, воспитанники Балезинского детского дома хорошо знают о заводе, дружат с его работниками, получая раннюю профориентацию. Многие из них после обучения становятся сотрудниками предприятия. Кроме этого, «Купол» реализует социально значимые программы, поддерживает спортивные проекты. «Стороны обсудили возможности совместной реализации этих и новых проектов, позволяющих улучшить социально-экономическую ситуацию в республике, повысить привлекательность Удмуртии как комфортного региона для жизни и работы», — добавили в пресс-службе.
Диверсификация производства.
Ольга Абрамова отметила, что «Купол» расширяет производство гражданской продукции. В частности, развивается новое наукоемкое направление по выпуску судового оборудования, наращивается выпуск фармацевтической продукции. В целом доля гражданской продукции оборонных предприятий Удмуртии на сегодняшний день составляет 27,6%.
По итогам 2025 года объем производства ИЭМЗ «Купол» вырос в 2,5 раза. Предприятие является самым крупным в Удмуртии по численности работников, лидером по сумме выплачиваемых налогов и отчислений во внебюджетные фонды.
Генеральный директор «Купола» подчеркнул, что эти результаты достигнуты благодаря системной инвестиционной политике предприятия и адресной государственной поддержке. ИЭМЗ «Купол» в 2025 году инвестировал значительный объем собственных средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, освоение новой продукции, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение. Инвестпрограмма на 2026 год предусматривает объем вложений, почти в полтора раза превышающий прошлогодние.
«Работы много, и делаете вы ее как всегда на высшем уровне. Я благодарю весь коллектив завода за собранность и четкое выполнение всех обязательств. Отмечу, что вопросы предприятий оборонно-промышленного комплекса — это безопасность, импортонезависимость, технологический суверенитет и в целом развитие экономики региона», — отметила Ольга Абрамова.