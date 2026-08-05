Футболисты «Зенита» стартовали в Кубке России с победы над «Балтикой»

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим победителем является «Спартак».