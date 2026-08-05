Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты «Зенита» стартовали в Кубке России с победы над «Балтикой»

Встреча в Петербурге завершилась со счетом 1:0.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче первого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 30 277 зрителей.

Гол на 2-й минуте забил Кевин Андраде. Колумбийский защитник не стал праздновать гол в ворота бывшей команды. Он перешел в «Зенит» из «Балтики» в мае, подписав контракт на пять лет.

В составе «Зенита» дебютировал вратарь Богдан Москвичев. Он провел на поле всю игру. 22-летний игрок является воспитанником «Зенита».

Команды выступают в одном квартете с самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». В другом матче первого тура этой группы клуб из Самары оказался сильнее соперника (2:1). В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Крыльев Советов» 19 августа. «Балтика» днем позднее примет «Динамо».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим победителем является «Спартак».