Футболисты «Зенита» стартовали в Кубке России с победы над «Балтикой»

Гол на 2-й минуте забил Кевин Андраде. Колумбийский защитник не стал праздновать гол в ворота бывшей команды. Он перешел в «Зенит» из «Балтики» в мае, подписав контракт на пять лет.
В составе «Зенита» дебютировал вратарь Богдан Москвичев. Он провел на поле всю игру. 22-летний игрок является воспитанником «Зенита».
Команды выступают в одном квартете с самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». В другом матче первого тура этой группы клуб из Самары оказался сильнее соперника (2:1). В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Крыльев Советов» 19 августа. «Балтика» днем позднее примет «Динамо».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим победителем является «Спартак».