Куренков рассказал о новых мерах поддержки пострадавших в ЧС граждан

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций граждане с 1 сентября смогут рассчитывать на получение дополнительных трудовых льгот. Об этом «Российской газете» рассказал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Он отметил, что с 1 сентября пострадавшие от ЧС смогут рассчитывать на один дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы. Эти трудовые гарантии будут предоставляться при утрате имущества первой необходимости и нарушении условий жизнедеятельности.
Куренков напомнил, что ранее уже вступили в силу нормы о кредитных и ипотечных каникулах на срок до полугода для владельцев поврежденного жилья и заемщиков с потребительскими займами или автокредитами.