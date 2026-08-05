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Куренков рассказал о новых мерах поддержки пострадавших в ЧС граждан

Александр Куренков заявил, что с 1 сентября 2026 года пострадавшие от ЧС смогут рассчитывать на один дополнительный оплачиваемый выходной.

Источник: Аргументы и факты

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций граждане с 1 сентября смогут рассчитывать на получение дополнительных трудовых льгот. Об этом «Российской газете» рассказал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Он отметил, что с 1 сентября пострадавшие от ЧС смогут рассчитывать на один дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы. Эти трудовые гарантии будут предоставляться при утрате имущества первой необходимости и нарушении условий жизнедеятельности.

Куренков напомнил, что ранее уже вступили в силу нормы о кредитных и ипотечных каникулах на срок до полугода для владельцев поврежденного жилья и заемщиков с потребительскими займами или автокредитами.