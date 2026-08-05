Куренков рассказал о новых мерах поддержки пострадавших в ЧС граждан

Он отметил, что с 1 сентября пострадавшие от ЧС смогут рассчитывать на один дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы. Эти трудовые гарантии будут предоставляться при утрате имущества первой необходимости и нарушении условий жизнедеятельности.