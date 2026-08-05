США вернули импортерам порядка 100 млрд долларов таможенных пошлин

Американская таможенно-пограничная служба уже вернула импортерам порядка 100 миллиардов долларов ранее собранных пошлин. Такое решение принял федеральный суд США по международной торговле, объявившего сборы незаконными. Эти данные значатся в декларации, которую ведомство направило в суд 4 августа.
В январе 2026 года Верховный суд США существенно урезал полномочия главы страны Дональда Трампа в части введения масштабных импортных пошлин. При этом вопрос о механизме возврата переплаченных сумм был передан на рассмотрение судебных инстанций более низкого уровня. Трамп же настаивал на том, что вынесенное решение не дает четкого понимания процедуры возврата средств и что весь процесс может растянуться на несколько лет.
Через специализированный портал CAPE, созданный для обработки и выплаты компенсаций по пошлинам, поступили заявки на почти 129 миллиардов долларов. Из этой суммы возвраты примерно на 100 миллиардов долларов уже были оформлены и направлены в Минфин США для выплат.
Ведомство также раскрыло статистику по заявкам. Из 252 496 поданных обращений проверку прошли лишь 178 213, тогда как остальные были отклонены. Преимущественно из-за неточностей в сведениях.
Основанием для введения Трампом пошлин послужил закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд пришел к выводу, что действия являются нелегальными.
KP.RU прежде писал, что в августе 25 американских штатов подали в суд на Трампа из-за новых пошлин. Тарифы до 12,5% были введены против более чем 60 стран. Власти штатов назвали ограничения незаконными.