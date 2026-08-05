США вернули импортерам порядка 100 млрд долларов таможенных пошлин

В январе 2026 года Верховный суд США существенно урезал полномочия главы страны Дональда Трампа в части введения масштабных импортных пошлин. При этом вопрос о механизме возврата переплаченных сумм был передан на рассмотрение судебных инстанций более низкого уровня. Трамп же настаивал на том, что вынесенное решение не дает четкого понимания процедуры возврата средств и что весь процесс может растянуться на несколько лет.