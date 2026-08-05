Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США вернули импортерам порядка 100 млрд долларов таможенных пошлин

Сумма ущерба по пошлинам США составляет почти 129 миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американская таможенно-пограничная служба уже вернула импортерам порядка 100 миллиардов долларов ранее собранных пошлин. Такое решение принял федеральный суд США по международной торговле, объявившего сборы незаконными. Эти данные значатся в декларации, которую ведомство направило в суд 4 августа.

В январе 2026 года Верховный суд США существенно урезал полномочия главы страны Дональда Трампа в части введения масштабных импортных пошлин. При этом вопрос о механизме возврата переплаченных сумм был передан на рассмотрение судебных инстанций более низкого уровня. Трамп же настаивал на том, что вынесенное решение не дает четкого понимания процедуры возврата средств и что весь процесс может растянуться на несколько лет.

Через специализированный портал CAPE, созданный для обработки и выплаты компенсаций по пошлинам, поступили заявки на почти 129 миллиардов долларов. Из этой суммы возвраты примерно на 100 миллиардов долларов уже были оформлены и направлены в Минфин США для выплат.

Ведомство также раскрыло статистику по заявкам. Из 252 496 поданных обращений проверку прошли лишь 178 213, тогда как остальные были отклонены. Преимущественно из-за неточностей в сведениях.

Основанием для введения Трампом пошлин послужил закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд пришел к выводу, что действия являются нелегальными.

KP.RU прежде писал, что в августе 25 американских штатов подали в суд на Трампа из-за новых пошлин. Тарифы до 12,5% были введены против более чем 60 стран. Власти штатов назвали ограничения незаконными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше