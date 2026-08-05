Калининградская «Балтика» проиграла «Зениту» в первом матче Кубка России

Молодые футболисты горели желанием проявить себя, но часто именно это им и мешало. В итоге игра прошла с преимуществом хозяев, но больше забить ни одна из команд не сумела. При этом в концовке «Балтика» была очень близка к тому, чтобы сравнять счёт.