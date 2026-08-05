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Калининградская «Балтика» проиграла «Зениту» в первом матче Кубка России

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Балтика» начала своё выступление в Кубке России с поражения. В матче группы С калининградцы проиграли на выезде «Зениту» со счётом 0:1.

Встреча в Санкт-Петербурге стартовала очень неудачно для гостей. Уже на четвёртой минуте Кевин Андраде забил первый гол. Колумбиец ещё в прошлом сезоне был лидером «Балтики» и недавно перешёл в стан питерцев. После точного удара защитник не стал праздновать успех.

Несмотря на бодрое начало, такого же продолжения болельщики не увидели. Оба наставника выставили на матч не основные составы. Особенно «отличился» Андрей Талалаев, который выпустил на поле почти одних дублёров.

Молодые футболисты горели желанием проявить себя, но часто именно это им и мешало. В итоге игра прошла с преимуществом хозяев, но больше забить ни одна из команд не сумела. При этом в концовке «Балтика» была очень близка к тому, чтобы сравнять счёт.

Калининградцы потерпели поражение — 0:1. Также в этой группе выступают «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Свой следующий поединок в турнире балтийцы проведут 20 августа в Калининграде против клуба из Дагестана.

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