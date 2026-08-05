«Ъ»: Генпрокуратура получила дело об атаке ВСУ на военные аэродромы РФ

1 июня 2025 года СБУ предприняла атаку при помощи FPV-дронов на российские военные аэродромы в нескольких регионах. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, операцией, которая получила название «Паутина» и была проведена за день до начала переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, руководили британские спецслужбы. Бортников отмечал, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.