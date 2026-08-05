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В Ростовской области развивают целевое обучение в медицинских колледжах

Число бюджетных мест в медколледжах Ростовской области выросло до 2247.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области количество бюджетных мест в подведомственных министерству здравоохранения медицинских колледжах выросло с 1436 в 2020 году до 2247 в 2026. А к 2030 году регион планирует нарастить этот показатель до 2721 человека. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Как отмечают в сообщении, несмотря на увеличение бюджетных мест, конкурс на медицинские специальности остается высоким. Власти ставят задачу не только набрать студентов, но и обеспечить их трудоустройство в государственные медучреждения. Ключевым инструментом является целевое обучение. Оно позволяет синхронизировать запросы работодателей и возможности системы образования.

По словам главврача ЦГБ им. Н. А. Семашко Дмитрия Сизякина, ситуация с трудоустройством улучшается. Два года назад в госучреждения приходили только 11% выпускников, в прошлом году — 14%, а в 2026-м прогнозируют около 26%.

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