В Ростовской области развивают целевое обучение в медицинских колледжах

В Ростовской области количество бюджетных мест в подведомственных министерству здравоохранения медицинских колледжах выросло с 1436 в 2020 году до 2247 в 2026. А к 2030 году регион планирует нарастить этот показатель до 2721 человека. Об этом говорится на сайте областного правительства.