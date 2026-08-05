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Минюст предложил включить в меню обвиняемых фрукты и сливочное масло

В рацион питания подозреваемых, обвиняемых и осужденных внесут изменения.

Источник: Аргументы и факты

Российское Министерство юстиции выступило с инициативой добавить в рацион питания подозреваемых и обвиняемых свежие фрукты и сливочное масло, увеличить количество овощей и мяса.

Ведомство разработало проект постановления, который уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу предложение сократить количество хлеба, соли, маргариновой продукции и картофеля в меню подозреваемых и обвиняемых. При этом в министерстве предлагают увеличить в их рационе количество овощей, добить сливочное масло, куриные яйца, творог и свежие фрукты (яблоки) или сок.

Согласно проекту, подобные изменения предлагают внести и в рацион питания осужденных.

Отметим, о необходимости улучшения организации питания граждан, которые находятся под стражей, в апреле говорил глава Минюста Константин Чуйченко.

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