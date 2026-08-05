«Краснодар» победил «Ахмат» в матче Кубка России по футболу

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» после серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат» в домашнем матче первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России.
В составе победителей забитым мячом отметился Даниил Уткин (66-я минута). У проигравших отличился Максим Самородов (90+3). В серии пенальти «Краснодар» победил со счетом 5:4.
Команды представляют группу B, в которой также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел». В стартовой игре турнира бело-голубые одолели соперника на выезде (1:0). В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях против «Динамо» 19 августа, «Ахмат» днем ранее примет «Факел».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим победителем является «Спартак», который в финале оказался сильнее «Краснодара».