Врач Матюхин заявил об опасности употребления воды из офисного кулера

Обычные офисные кулеры могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Это связано с тем, что они способны стать инкубаторами опасных инфекций из-за неправильного обслуживания, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Матюхин.
Он объяснил, что основной риск связан не с самой бутилированной жидкостью, а с теплой и влажной средой внутри прибора, которая идеально подходит для быстрого размножения микроорганизмов. Бактерии и вирусы попадают в питьевую воду непосредственно с грязных краников, каплесборников и воздушных фильтров, засасывающих пыль. Специалисты чаще всего обнаруживают в этих скрытых резервуарах синегнойную и кишечную палочки, легионеллу, золотистый стафилококк и даже сальмонеллу. Активное разрастание плесени внутри темных трубок вызывает сильные аллергии и расстройства желудочно-кишечного тракта без какого-либо заметного привкуса на ранних стадиях.
Некачественная жидкость представляет прямую угрозу для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, диабетиков и пациентов с ослабленным иммунитетом. Появление зеленого или скользкого налета, черных точек, а также землистого или горького привкуса служит явным сигналом сильного загрязнения. Недостаточно высокая температура нагрева воды также создает идеальные условия для активного размножения легионеллы.
Полностью безопасная эксплуатация подобного оборудования возможна только при строгом соблюдении правил гигиены и регулярном профессиональном обслуживании. Владельцам необходимо периодически разбирать устройство, тщательно очищать внутренние трубки и своевременно менять воздушные фильтры для предотвращения образования опасных биопленок, заключил эксперт.
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