Врач Матюхин заявил об опасности употребления воды из офисного кулера

Он объяснил, что основной риск связан не с самой бутилированной жидкостью, а с теплой и влажной средой внутри прибора, которая идеально подходит для быстрого размножения микроорганизмов. Бактерии и вирусы попадают в питьевую воду непосредственно с грязных краников, каплесборников и воздушных фильтров, засасывающих пыль. Специалисты чаще всего обнаруживают в этих скрытых резервуарах синегнойную и кишечную палочки, легионеллу, золотистый стафилококк и даже сальмонеллу. Активное разрастание плесени внутри темных трубок вызывает сильные аллергии и расстройства желудочно-кишечного тракта без какого-либо заметного привкуса на ранних стадиях.