«Штурм» с Худяковым в составе уступил «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ

СТАМБУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты австрийского «Штурма» со счетом 0:2 проиграли турецкому «Фенербахче» в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Голы забили Андерсон Талиска (10-я минута) и Мэйсон Гринвуд (45). Ворота «Штурма» защищал россиянин Даниил Худяков.
Ответная игра пройдет 11 августа на домашнем поле «Штурма». Победитель этого противостояния сыграет за право выступить в основном этапе Лиги чемпионов с сильнейшим из пары «Спарта» (Чехия) — «Лион» (Франция). В первой встрече пражский клуб победил дома со счетом 2:1.
В другом матче игрового дня азербайджанский «Сабах» в гостях проиграл датскому «Орхусу» (1:2). Ответная игра также пройдет 11 августа.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы — является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.