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Организаторы «Интервидения» подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2026 году в Саудовской Аравии, сообщили организаторы мероприятия. Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник, что проведение конкурса в Эр-Рияде стоит под вопросом.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2026 году в Саудовской Аравии, сообщили организаторы мероприятия. Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник, что проведение конкурса в Эр-Рияде стоит под вопросом.

«Фонд “Традиции искусства” и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки», — сказали ТАСС организаторы «Интервидения».

В 2025 году «Интервидение» прошло на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В конкурсе участвовали артисты из 22 стран. Победил Дык Фук из Вьетнама. Во время финала конкурса организаторы объявили, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.