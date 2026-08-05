Организаторы «Интервидения» подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии

В 2025 году «Интервидение» прошло на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В конкурсе участвовали артисты из 22 стран. Победил Дык Фук из Вьетнама. Во время финала конкурса организаторы объявили, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.