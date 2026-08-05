В Калининградской области за полгода просрочка по ипотеке на новостройки выросла на 20%

В Калининградской области за первое полугодие 2026-го на пятую часть выросла просрочка по кредитам на квартиры в строящихся домах. Об этом «Клопс» рассказали в коллекторском агентстве «Долговой консультант» в среду, 5 августа.
За шесть месяцев сумма неплатежей увеличилась с 50 до 60 млн рублей, а их доля — с 0,17 до 0,21%. Общий объём ипотеки на строящееся жильё за это время сократился на 1% — до 29 млрд рублей.
В целом по России к началу июля заёмщики просрочили выплаты на 21,5 млрд рублей — это на 15% больше, чем в начале года. Доля таких долгов поднялась с 0,4 до 0,5%. В агентстве отмечают, что сам показатель пока не выглядит критичным, но беспокойство вызывает скорость его роста.
«Среди неплательщиков на стройке становится всё больше тех, кто оформил льготную ипотеку. И их проблемы постепенно, по мере сдачи построенного жилья, переходят уже в классический портфель ипотеки на вторичном рынке, где ситуация с каждым месяцем становится всё хуже», — объясняет гендиректор агентства Денис Аксёнов.
В первом полугодии 2026-го продажи залогового жилья в Калининградской области сократились сильнее, чем в других регионах СЗФО.