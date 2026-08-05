В Калининградской области за полгода просрочка по ипотеке на новостройки выросла на 20%

В целом по России к началу июля заёмщики просрочили выплаты на 21,5 млрд рублей — это на 15% больше, чем в начале года. Доля таких долгов поднялась с 0,4 до 0,5%. В агентстве отмечают, что сам показатель пока не выглядит критичным, но беспокойство вызывает скорость его роста.