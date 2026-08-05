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Украина посчитала актрису из сериала «СашаТаня» угрозой нацбезопасности

Минкульт Украины внес в черный список певца Акима Апачева.

Источник: Аргументы и факты

Минкульт Украины включил российскую актрису Валентину Рубцову, которая получила известность после ролей в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Рубцова Валентина Павловна», — говорится в приказе министерства.

Этот перечень также пополнили российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).

Рубцова и Апачев также значатся в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины внес в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны российского исполнителя Akmal" (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов).

* Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.