Украина посчитала актрису из сериала «СашаТаня» угрозой нацбезопасности

Минкульт Украины включил российскую актрису Валентину Рубцову, которая получила известность после ролей в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Рубцова Валентина Павловна», — говорится в приказе министерства.
Этот перечень также пополнили российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).
Рубцова и Апачев также значатся в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
Ранее сообщалось, что Минкульт Украины внес в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны российского исполнителя Akmal" (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов).
* Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.