Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира в Торонто

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу Андреевой (5-й номер посева). В третьем круге она сыграет против победительницы матча между канадкой Лейлой Фернандес (30) и мексиканкой Ренатой Сарасуа (без номера посева).
Андреевой 19 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA. На ее счету 6 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году россиянка в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.
Плишковой 34 года, она располагается на 66-й позиции мирового рейтинга. Теннисистка выиграла 17 титулов WTA в одиночном разряде. Чешская спортсменка дважды доходила до финала на турнирах Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2016) и Уимблдоне (2021). В составе национальной команды Плишкова трижды становилась победителем Кубка Билли Джин Кинг (2015, 2016, 2018).
Турнир в Торонто относится к категории WTA 1 000. Состязание проводится на покрытии «хард» и завершится 13 августа. Его призовой фонд составляет $7,4 млн. Действующей победительницей является Виктория Мбоко из Канады. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).