Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира в Торонто

Андреевой 19 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA. На ее счету 6 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году россиянка в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.