В Московском регионе из-за жары и грозы объявили желтый уровень опасности

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московском регионе из-за прогнозируемой жары и грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Днем в четверг, 6 августа, в отдельных районах Москвы и области ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в части грозы и осадков данный уровень будет действовать как на территории столицы, так и Подмосковья с полудня до вечера 6 августа.
Кроме того, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий желтый уровень будет действовать в Московской области до 18:00 мск 7 августа в связи с сильной жарой. «Днем в четверг максимальная температура воздуха может составить в регионе до плюс 32 градусов, а в пятницу — до плюс 33 градусов», — заметил собеседник агентства. Он напомнил, что по той же причине до вечера 7 августа на территории Москвы уже действует повышенный оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Гидрометцентре РФ ранее поясняли ТАСС, что под понятием «сильная жара» подразумевается ситуация, когда в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия «сильной жары», установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов — плюс 35 градусам.
Между тем, в течение минувшего дня температура воздуха на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, не достигла 30-градусной отметки, остановившись на показателе в 28,1 градуса выше нуля. Согласно же последним прогностическим данным синоптиков, в четверг, 6 августа, воздух в Москве может прогреться до плюс 30−32 градусов, при этом местами не исключен кратковременный дождь, а в отдельных районах Подмосковья — гроза. 7 августа днем столбики термометров в столице могут подняться до 33 градусов выше нуля.