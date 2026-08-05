В Московском регионе из-за жары и грозы объявили желтый уровень опасности

Кроме того, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий желтый уровень будет действовать в Московской области до 18:00 мск 7 августа в связи с сильной жарой. «Днем в четверг максимальная температура воздуха может составить в регионе до плюс 32 градусов, а в пятницу — до плюс 33 градусов», — заметил собеседник агентства. Он напомнил, что по той же причине до вечера 7 августа на территории Москвы уже действует повышенный оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.