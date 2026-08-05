В Кузбассе у 19-летнего курильщика вейпов нашли онкологию

Студент не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. В его карте были лишь сезонный поллиноз и близорукость. Однако полгода назад начали беспокоить сухой кашель, одышка, свистящее дыхание и давящие боли в груди. Это заставило его обратиться к врачам.