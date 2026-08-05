Ученые установили, что мозг реагирует на потерю веса как на угрозу

На протяжении многих лет людей убеждали, что успешное снижение веса сводится к дисциплине и самоконтролю: ограничение калорий и повышение физической активности. Однако новейшие исследования указывают на более сложные причины, сообщает портал The Conversation.
Для предков человека жировые отложения были жизненно необходимы: недостаток жира приводил к голоданию, а его избыток снижал подвижность. Со временем организм человека развил надежные биологические механизмы, закрепленные в мозге, которые эффективно защищают запасы энергии.
В современном мире, изобилующем пищей и характеризующемся низкой физической активностью, те же самые механизмы, которые раньше помогали выживать, теперь становятся препятствием для похудения. При потере веса организм воспринимает это как угрозу и активирует защитные реакции: повышение уровня гормонов голода, усиление аппетита и снижение энергозатрат. Мозг способен «запоминать» определенный вес и стремится его поддерживать.
Для наших предков это означало восстановление привычного веса после периода голода. Однако у современных людей этот механизм приводит к тому, что приобретенный лишний вес воспринимается мозгом как новый норматив, который необходимо защищать. Именно поэтому многие люди, придерживающиеся диет, снова набирают вес, и это не связано с недостатком дисциплины, а объясняется биологическими особенностями, сформированными эволюцией.
Исследователи акцентируют внимание на том, что здоровье не всегда напрямую связано с весом: здоровый сон, сбалансированное питание и физическая активность способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и метаболизма, даже если вес остается практически неизменным.
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