Ученые установили, что мозг реагирует на потерю веса как на угрозу

Для наших предков это означало восстановление привычного веса после периода голода. Однако у современных людей этот механизм приводит к тому, что приобретенный лишний вес воспринимается мозгом как новый норматив, который необходимо защищать. Именно поэтому многие люди, придерживающиеся диет, снова набирают вес, и это не связано с недостатком дисциплины, а объясняется биологическими особенностями, сформированными эволюцией.