Дельфиниха почти неделю не расставалась с телом своего погибшего детеныша

Все это время рядом с самкой была стая из 14 дельфинов. Обычно они лишь наблюдают за подобными ситуациями, однако в этот раз млекопитающие решили поддержать скорбящую мать. В итоге ей все же пришлось отпустить детеныша, уточнили в публикации.