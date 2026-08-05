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Дельфиниха почти неделю не расставалась с телом своего погибшего детеныша

Дельфиниха почти семь дней не расставалась с телом своего погибшего детеныша и держала его на плаву. Об этом случае в среду, 5 августа, рассказали в Telegram-канале Mash.

Дельфиниха почти семь дней не расставалась с телом своего погибшего детеныша и держала его на плаву. Об этом случае в среду, 5 августа, рассказали в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в Индийском океане у берегов австралийского города Банбери. Двухнедельный дельфин скончался из‑за проблем с дыханием — ситуацию усугубила низкая температура воды. Его мать по кличке Фрэггл тяжело пережила утрату — она отказалась от еды и продолжала носить детеныша с собой.

Все это время рядом с самкой была стая из 14 дельфинов. Обычно они лишь наблюдают за подобными ситуациями, однако в этот раз млекопитающие решили поддержать скорбящую мать. В итоге ей все же пришлось отпустить детеныша, уточнили в публикации.

24 июля Telegram-канал Shot написал, что ослабевший дельфин-афалина выбросился на берег в Анапе. Вокруг животного быстро собралась большая группа туристов, которые стали его трогать, гладить, фотографироваться и пытаться самостоятельно столкнуть в воду.

Несмотря на просьбы одной из очевидиц не беспокоить дельфина, люди продолжали с ним взаимодействовать. И когда на место приехали спасатели, животное уже погибло. Специалисты научно-экологического центра «Дельфа» пояснили, что здоровые дельфины почти никогда не выходят на берег по своей воле.