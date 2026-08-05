Обманутая мошенниками пенсионерка подожгла себя и квартиру

Обманутая мошенниками московская пенсионерка подожгла себя и проданную квартиру, из которой она не желала выселяться. Об этом пишет 360.ru.
64-летнюю женщину обманули ещё в 2022 году. Она продала квартиру за 8,5 млн рублей и перевела деньги курьеру аферистов. Поняв, что стала жертвой мошенников, пострадавшая сначала, по указанию всё тех же мошенников, подожгла военкомат, за что получила два года условно. И в итоге подожгла квартиру, в которой на тот момент также присутствовали судебные приставы.
«Моя квартира полностью выгорела. Дом газифицирован, он мог просто-напросто полететь в воздух», — подчеркнула новая владелица квартиры.
По данным источника 360.ru, поджигательница сейчас находтся в реанимации.