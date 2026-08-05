Строителю дали реабилитироваться

Заявлению о банкротстве предшествовало долгое разбирательство сторон в московских судах. Поводом для спора стал долг господина Колпакова по договору займа на 100 млн руб., который господин Крумилов предоставил ему в декабре 2021 года. Вернуть сумму господин Колпаков должен был до 31 декабря 2023 года. В 2022-м стороны связали новый срок возврата займа с вводом в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземной парковкой в Липецке на улице Депутатской, 60. Сумма займа также выросла до 200 млн руб.