16 нижегородских школьников выиграли конкурс «Большая перемена»

Всего победителями конкурса стали 300 юных россиян. В августе они отправятся в «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД по маршруту от Москвы до Владивостока и обратно. Наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти программу повышения квалификации.