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16 нижегородских школьников выиграли конкурс «Большая перемена»

Ученики 5−7 классов отправились в «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД через всю страну.

16 школьников 5−7 классов из Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В число лучших вошли учащиеся из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, а также Богородского, Володарского и Городецкого округов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Финал флагманского проекта Движения Первых состоялся в Красноярске, где за победу боролись более 800 ребят со всей страны. Участники проходили деловые игры, командообразующие тренинги и защищали собственные проекты перед экспертами.

Всего победителями конкурса стали 300 юных россиян. В августе они отправятся в «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД по маршруту от Москвы до Владивостока и обратно. Наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти программу повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что нижегородцев пригласили на конкурс проектов в сфере нацотношений.