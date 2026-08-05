16 нижегородских школьников выиграли конкурс «Большая перемена»

16 школьников 5−7 классов из Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В число лучших вошли учащиеся из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, а также Богородского, Володарского и Городецкого округов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Финал флагманского проекта Движения Первых состоялся в Красноярске, где за победу боролись более 800 ребят со всей страны. Участники проходили деловые игры, командообразующие тренинги и защищали собственные проекты перед экспертами.
Всего победителями конкурса стали 300 юных россиян. В августе они отправятся в «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД по маршруту от Москвы до Владивостока и обратно. Наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти программу повышения квалификации.
Ранее сообщалось, что нижегородцев пригласили на конкурс проектов в сфере нацотношений.