Бывший коп Лос-Анджелеса сел пожизненно за крипто-налёт

Согласно материалам расследования, в 2024 году Хейлем в составе группы из трех сообщников проник в квартиру несовершеннолетнего, выдавая себя за стражей порядка. Угрожая расправой, налетчики потребовали отдать жесткий диск, содержащий ключи доступа к криптокошелькам. Добычей злоумышленников также стали наличные деньги и драгоценности. В ходе следствия было установлено, что участники ограбления передвигались на зеленом Range Rover и оранжевом Lamborghini Urus.