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Бывший коп Лос-Анджелеса сел пожизненно за крипто-налёт

Бывший сотрудник полиции Лос-Анджелеса Эрик Хейлем приговорен к пожизненному лишению свободы с дополнительным сроком в 15 лет.

Бывший сотрудник полиции Лос-Анджелеса Эрик Хейлем приговорен к пожизненному лишению свободы с дополнительным сроком в 15 лет. Как пишет Los Angeles Times, вердикт вынесен за нападение на 17-летнего подростка и хищение криптовалюты, оцениваемой примерно в 350 тысяч долларов.

Согласно материалам расследования, в 2024 году Хейлем в составе группы из трех сообщников проник в квартиру несовершеннолетнего, выдавая себя за стражей порядка. Угрожая расправой, налетчики потребовали отдать жесткий диск, содержащий ключи доступа к криптокошелькам. Добычей злоумышленников также стали наличные деньги и драгоценности. В ходе следствия было установлено, что участники ограбления передвигались на зеленом Range Rover и оранжевом Lamborghini Urus.

Фигурант пытался оспорить приговор, заявляя, что его предыдущие защитники не обеспечили вызов свидетелей и не провели тщательный анализ важных улик. Однако судья Милдред Эскобедо отклонила это ходатайство, подчеркнув, что представленные доказательства указывают на корыстный мотив действий экс-полицейского.

В ходе разбирательства также прозвучала информация, что сам потерпевший ранее получил значительный доход от операций с цифровыми активами, предположительно, используя мошеннические схемы. Впрочем, судья отметила, что возможные противоправные действия жертвы не могут служить оправданием для нападения с угрозами.

Хейлем получит право подать заявку на условно-досрочное освобождение примерно через семь лет. Кроме того, в отношении него выдвинуты обвинения по иным эпизодам, касающимся страхового мошенничества и вероятного ограбления другого владельца криптовалюты.

Случай в Лос-Анджелесе отражает устойчивую тенденцию: по мере роста популярности цифровых активов учащаются и физические нападения на их держателей. Согласно статистике исследователя Джеймсона Лоппа, в 2024 году зафиксировано 32 подобных инцидента, в 2025-м — 74, а с начала 2026 года их произошло уже 49.

Ранее мы писали: В Дагестане подросток попал в больницу после катания на «ватрушке».

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