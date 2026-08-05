Девочка в «маске Бэтмена» преобразилась после операции в Петербурге

Ранее в частной клинике, где лечится Луна, РИА Новости сообщали, что в среду ей сняли швы и повязки после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов, которая прошла 22 июля. Администратор профильного отделения клиники рассказывала, что после снятия швов Луна была счастлива и танцевала.